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Німеччина передала до України новий пакет допомоги: список 

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Німеччина передала до України новий пакет допомоги: список 

Також Німеччина виділила значні кошти для підтримки України / Фото: Pexels

Уряд Німеччини відправив до України новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на уряд ФНР. 

На додаток до раніше оголошеної допомоги, Україна отримала:

  • 14 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206);
  • мостоукладач Biber;
  • 2 інженерні машини WISENT 1;
  • 21 прикордонний автомобіль;
  • 239 захищених телефонів;
  • 11 сідельних тягачів HX81;
  • 20 тисяч захисних окулярів;
  • один комплект запасних частин для безпілотників VECTOR;
  • 1 202 медичні інфузійні помпи;
  • обладнання для танків Leopard;
  • 99 терміналів супутникового зв'язку;
  • 12 напівпричепів;
  • майже 33 тисячі набоїв 40 мм.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань на наступні роки становлять 10,5 мільярда євро.

"Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні. Водночас вони будуть використані для поповнення запасів Федеральних збройних сил для товарів, що постачаються в Україну, а також для внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких можуть бути відраховані витрати, понесені від надання військової допомоги Україні для  відшкодовання державам-членам ЄС", - резюмували в уряді ФРН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 2 жовтня 2023 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, Кулеба прокоментував відсутність допомоги Україні в бюджеті США.

Також Байден заявив про укладену угоду в Конгресі США щодо продовження допомоги Україні.

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