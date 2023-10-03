Німеччина передала до України новий пакет допомоги: список 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на уряд ФНР.

На додаток до раніше оголошеної допомоги, Україна отримала:

14 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206);

мостоукладач Biber;

2 інженерні машини WISENT 1;

21 прикордонний автомобіль;

239 захищених телефонів;

11 сідельних тягачів HX81;

20 тисяч захисних окулярів;

один комплект запасних частин для безпілотників VECTOR;

1 202 медичні інфузійні помпи;

обладнання для танків Leopard;

99 терміналів супутникового зв'язку;

12 напівпричепів;

майже 33 тисячі набоїв 40 мм.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань на наступні роки становлять 10,5 мільярда євро.

"Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні. Водночас вони будуть використані для поповнення запасів Федеральних збройних сил для товарів, що постачаються в Україну, а також для внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких можуть бути відраховані витрати, понесені від надання військової допомоги Україні для відшкодовання державам-членам ЄС", - резюмували в уряді ФРН.

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Нагадаємо, Кулеба прокоментував відсутність допомоги Україні в бюджеті США.

Також Байден заявив про укладену угоду в Конгресі США щодо продовження допомоги Україні.

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