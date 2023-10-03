Боїться арешту: США не очікують Путіна на саміті АТЕС у Сан-Франциско

У Сполучених Штатах Америки вважають, що поява Путіна на саміті АТЕС у Сан-Франциско може завершитися притягненням його до відповідальності не лише за ордером Міжнародного кримінального суду, але й за іншими механізмами.

Про це сказав заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми визнаємо наші зобов’язання як господаря АТЕС (Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво). Але ми будемо дотримуватися наших правил і положень про санкції»,- сказав представник Держдепу у відповідь на запитання журналіста про те, чи планують США офіційно запросити Путіна на саміт у Сан-Франциско.

Він також наголосив, що «був би дуже здивований, якби Володимир Путін, який останнім часом не хотів покидати власні кордони через страх арешту за вчинені ним воєнні злочини» захотів би з’явитися на зустрічі АТЕС.

Водночас Міллер ухилився він прямого запитання, чи готові Сполучені Штати, які не є членом Міжнародного кримінального суду, провести арешт кремлівського лідера.

«Існують інші механізми притягнення до відповідальності, які застосовуються, і МКС – це лише один із них»,- резюмував представник Держдепу.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав три фактори, які змусять РФ припинити війну в Україні. Один з факторів - це виробництво зброї та боєприпасів.

Читайте також: