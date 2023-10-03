Боится ареста: США не ожидают Путина на саммите АТЭС в Сан-Франциско

В Соединенных Штатах Америки считают, что появление Путина на саммите АТЭС в Сан-Франциско может завершиться привлечением его к ответственности не только по ордеру Международного уголовного суда, но и по другим механизмам.

Об этом сказал заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

«Мы признаем наши обязательства как хозяина АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Но мы будем соблюдать наши правила и положения о санкциях»,- сказал представитель Госдепа в ответ на вопрос журналиста о том, планируют ли США официально пригласить Путина на саммит в Сан-Франциско.

Он также подчеркнул, что «был бы очень удивлен, если бы Владимир Путин, который в последнее время не хотел покидать собственные границы из-за страха ареста за совершенные им военные преступления», захотел бы появиться на встрече АТЭС.

В то же время Миллер уклонился от прямого вопроса, готовы ли Соединенные Штаты, не являющиеся членом Международного уголовного суда, провести арест кремлевского лидера.

«Существуют другие применяемые механизмы привлечения к ответственности и МКС – это только один из них», — резюмировал представитель Госдепа.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал три фактора, которые вынудят РФ прекратить войну в Украине. Один из факторов – это производство оружия и боеприпасов.

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