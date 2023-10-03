США занепокоєні можливою передачею зброї поміж РФ та КНДР

Сполучені Штати Америки стурбовані у зв’язку з подальшим зближенням зв’язків у військовій та інших сферах між Москвою і Пхеньяном.

В Америці не виключають можливості передачі зброї між цими двома країнами.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу в Вашингтоні, - пише Укрінформ.

«Щодо Росії, ми продовжуємо бути занепокоєними посиленням зв’язків між РФ і Північною Кореєю, особливо коли йдеться про будь-яку потенційну передачу зброї з КНДР в Росії або з Росії в КНДР»,- зауважив представник Держдепу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея може запровадити односторонні санкції проти Москви на тлі нещодавнього саміту між Північною Кореєю та Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Путін планує відвідати Північну Корею на запрошення Кім Чен Ина.

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