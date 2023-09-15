Південна Корея може запровадити санкції проти Росії: у чому причина

Так, Сеул може запровадити односторонні санкції проти Москви на тлі нещодавнього саміту між Північною Кореєю та Росією. Він викликав занепокоєння щодо військової співпраці між двома країнами.

Про це повідомляє Yonhap.

"Досягнення Північною Кореєю будь-якої угоди, пов'язаної з торгівлею зброєю, з Росією через саміт, буде надзвичайно серйозною загрозою безпеці та миру на Корейському півострові", – заявив міністр закордонних справ Пак Джин.

Дипломата запитали, чи є ймовірність введення односторонніх санкцій проти Північної Кореї та Росії. За його словами, "розглядаються усі можливі заходи".

Слід зауважити, що Південна Корея часто вводила односторонні санкції проти Північної Кореї за незаконну ядерну, ракетну та кібербезпечну діяльність. Натомість вона брала участь лише у міжнародних санкціях проти Росії через її вторгнення в Україну.

Пак додав, що військова співпраця, включаючи торгівлю зброєю, між Північною Кореєю та Росією є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН проти Пхеньяну.

"Уряд робить суворе попередження та закликає не допускати подібних дій", – сказав дипломат.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зустрілися на Далекому сході РФ, щоб провели переговори.

Читайте також: