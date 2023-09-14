Путін планує відвідати Північну Корею на запрошення Кім Чен Ина

У Кремлі цю інформації поки не коментували.

Під час візиту до Росії лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив диктатора РФ Володимира Путіна відвідати його країну.

Про це інформує північнокорейське інформаційне агентство KCNA.

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Видання пише, що п рийом диктатора КНДР "пройшов у знайомій та дружній атмосфері, переповненій дружніми почуттями". Тому Кім Чен Ин "ввічливо запросив Путіна відвідати КНДР у зручний час".

За даними агентства, очільник Кремля прийняв запрошення і відвідає тоталітарну Північну Корею із візитом.

У Кремлі цю інформації поки не коментували.

Нагадаємо, 13 вересня у Росії відбулася зустріч двох диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина. В українській розвідці вважають, що РФ має серйозні проблеми із забезпеченням війни проти України. Свідченням цього є візит лідера Північної Кореї.

В ISW прокоментували візит Кім Чен Ина до Путіна. Американські аналітики припускають, що Путін, ймовірно, боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю може поставити під загрозу схеми ухилення РФ від санкцій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін зустрічається із Кім Чен Ином! У одного збройний голод, у іншого - продовольчий

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