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До Тайваню підлетіли 40 військових літаків Китаю - Міноборони

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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До Тайваню підлетіли 40 військових літаків Китаю - Міноборони

Китайський військовий винищувач J-11 / Фото: Associated Press

У Міноборони повідомили, що літаки летіли на південь Тайваню.

У зону розпізнавання ППО Тайваню підлетіли 40 літаків Військово-повітряних сил Китаю.

Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення Міністерство оборони Тайваню, яке опубліковане у четвер, 14 вересня.

"За останні 24 години виявили 40 літаків ВПС Китаю, які увійшли в зону протиповітряної оборони острова, в основному летіли на південь Тайваню і в канал Баші", - сказано у заяві. 

Відповідно до карти, яку надало оборонно відомство, щонайменше чотири літаки також перетнули середню лінію Тайванської протоки на північний захід від острова.

Яка була мета польоту китайських літаків - у Міноборони Тайваню не розкрили. 

Як повідомляли раніше, американський президент Джо Байден має сумніви, що Китай захопить Тайвань на тлі економічних проблем.

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Дата публікації
Перегляди
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