До Тайваню підлетіли 40 військових літаків Китаю - Міноборони

У Міноборони повідомили, що літаки летіли на південь Тайваню.
У зону розпізнавання ППО Тайваню підлетіли 40 літаків Військово-повітряних сил Китаю.
Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення Міністерство оборони Тайваню, яке опубліковане у четвер, 14 вересня.
"За останні 24 години виявили 40 літаків ВПС Китаю, які увійшли в зону протиповітряної оборони острова, в основному летіли на південь Тайваню і в канал Баші", - сказано у заяві.
Відповідно до карти, яку надало оборонно відомство, щонайменше чотири літаки також перетнули середню лінію Тайванської протоки на північний захід від острова.
Яка була мета польоту китайських літаків - у Міноборони Тайваню не розкрили.
Як повідомляли раніше, американський президент Джо Байден має сумніви, що Китай захопить Тайвань на тлі економічних проблем.
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