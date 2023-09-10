Байден має сумніви, що Китай захопить Тайвань на тлі економічних проблем — Bloomberg

Президент США також нагадав про напругу між двома найбільшими економіками світу через їхні технологічні амбіції.

Президент США Джо Байден заявив, що нещодавній економічний спад у Китаї може зменшити будь-яке бажання Пекіна вторгнутися на Тайвань.

Про це йдеться у Bloomberg із посиланням на заяви президента під час пресконференції в Ханої.

Байден відвідав В'єтнам після саміту лідерів Групи 20 в Індії.

Там він сказав, що під час саміту мав зустріч з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном. На запитання, чому він не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, Байден відповів, що Сі "мав багато справ".

Президент Китаю вирішив не відвідувати G-20 і не пояснив, чому. Наступна найкраща можливість для зустрічі двох лідерів буде на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско в листопаді, повідомляє джерело

Байден сказав, що Китай "зараз перебуває у складній економічній ситуації через цілу низку причин, які пов’язані з міжнародним зростанням і його відсутністю, а також політикою, якої дотримується сам".

"Я не думаю, що це змусить Китай вторгнутися на Тайвань, навпаки, можливо, він не має таких можливостей, як раніше", — додав він у неділю під час пресконференції в Ханої.

Президент США також зосередився на темі напруги між двома найбільшими економіками світу через їхні технологічні амбіції.

Нагадаємо, Китай прагне заборонити використання iPhone для державних підприємств, що завдає удару по Apple Inc. і розширює раніше оголошені обмеження, спрямовані лише на державні установи. У 2017 році Конгрес США ухвалив закони, які забороняють певним мережам Пентагону використовувати обладнання від Huawei Technologies Co. або ZTE.

"Я не збираюся продавати Китаю матеріали, які збільшили б їхню здатність створювати більше ядерної зброї або брати участь у оборонній діяльності", — сказав Байден.

Також Байден наголосив, що не має наміру намагатися стримувати чи ізолювати другу за величиною економіку світу.

"Я не хочу стримувати Китай, я просто хочу переконатися, що у нас є відносини з Китаєм, які розвиваються, і всі знають, про що йдеться", — сказав він.

Байден і Сі не розмовляли з часів саміту G-20 на Балі, Індонезія, у листопаді 2022 року.

"Ця зустріч прискорила прогрес у американо-китайських відносинах перед новим витком напруги, зокрема через Тайвань, військові зіткнення в Південно-Китайському морі, експорт Байдена заборони на напівпровідникові технології та нібито китайська шпигунська повітряна куля, яка перетнула США, знову охолодили зв’язки", — йдеться у джерелі.

Останні місяці спостерігаються активні зв’язки між двома країнами: п’ять чиновників кабінету міністрів США вирушили до Китаю для переговорів зі своїми колегами. Візит Раймондо відбувся після поїздок держсекретаря Ентоні Блінкена, міністра фінансів Джанет Єллен, посланника з клімату Джона Керрі та директора ЦРУ Білла Бернса. Залишається побачити, чи призведе якийсь із візитів до конкретних результатів.

Нагадаємо, Китай пом’якшив свою позицію щодо України напередодні саміту G-20. Про це писав Bloomberg раніше.

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