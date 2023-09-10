Байден сомневается, что Китай захватит Тайвань на фоне экономических проблем — Bloomberg

Президент США также напомнил о напряжении между двумя крупнейшими экономиками мира из-за их технологических амбиций.

Президент США Джо Байден заявил, что недавний экономический спад в Китае может снизить любое желание Пекина вторгнуться на Тайвань.

Об этом говорится в Bloomberg со ссылкой на заявления президента на пресс-конференции в Ханое.

Байден посетил Вьетнам после саммита лидеров Группы 20 в Индии.

Там он сказал, что во время саммита встречался с премьер-министром Китая Ли Цяном. На вопрос, почему он не встречался с президентом Китая Си Цзиньпином в течение 10 месяцев, Байден ответил, что Си "имел много дел".

Президент Китая решил не посещать G-20 и не объяснил почему. Следующая лучшая возможность для встречи двух лидеров будет на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско в ноябре, сообщает источник

Байден сказал, что Китай "сейчас находится в сложной экономической ситуации по целому ряду причин, связанных с международным ростом и его отсутствием, а также политикой, которой придерживается сам".

"Я не думаю, что это заставит Китай вторгнуться на Тайвань, наоборот, возможно, у него нет таких возможностей, как раньше", — добавил он в воскресенье во время пресс-конференции в Ханое.

Президент США также сосредоточился на теме напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира из-за их технологических амбиций.

Напомним, Китай стремится запретить использование iPhone для государственных предприятий, что наносит удар по Apple Inc. и расширяет ранее объявленные ограничения, направленные только на государственные учреждения. В 2017 году Конгресс США принял законы, запрещающие определенным сетям Пентагона использовать оборудование от Huawei Technologies Co. или ZTE.

"Я не собираюсь продавать Китаю материалы, которые бы увеличили их способность создавать больше ядерного оружия или участвовать в оборонной деятельности", — сказал Байден.

Также Байден подчеркнул, что не намерен пытаться сдерживать или изолировать вторую по величине экономику мира.

"Я не хочу сдерживать Китай, я просто хочу убедиться, что у нас есть развивающиеся отношения с Китаем, и все знают, о чем идет речь", — сказал он.

Байден и Си не разговаривали со времен саммита G-20 на Бали, Индонезия, в ноябре 2022 года.

"Эта встреча ускорила прогресс в американо-китайских отношениях перед новым витком напряжения, в частности из-за Тайваня, военных столкновений в Южно-Китайском море, экспорта Байдена запрета на полупроводниковые технологии и якобы китайского шпионского воздушного шара, который пересек США, снова охладили связь"., – говорится в источнике.

В последние месяцы наблюдаются активные связи между двумя странами: пять чиновников кабинета министров США отправились в Китай для переговоров со своими коллегами. Визит Раймондо состоялся после поездок госсекретаря Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен, посланника по климату Джона Керри и директора ЦРУ Билла Бернса. Остается увидеть, приведет ли какой-нибудь визит к конкретным результатам.

Напомним, Китай смягчил свою позицию по отношению к Украине накануне саммита G-20. Об этом писал Bloomberg ранее.

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