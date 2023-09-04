Байден разочарован решением лидера Китая не ехать на саммит G20

Китай на встрече в Нью-Дели представит премьер-министр Ли Цян.

Президент США Джо Байден заявил, что он разочарован и решением китайского лидера Си Цзиньпиня не посещать саммит G20 в Индии.

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Об этом сообщает Reuters.

"Я разочарован... но я собираюсь увидеться с ним", — сказал Байден, однако не уточняя подробностей предстоящей встречи.

Байден 7-10 сентября посетит Индию для участия в саммите стран G20, а затем совершит визит во Вьетнам для укрепления отношений Соединенных Штатов со странами Азии.

Си Цзиньпин скорее всего пропустит саммит в Индии, а Китай на встрече в Нью-Дели будет представлять премьер-министр Ли Цян.

На вопрос, ожидает ли он своей поездки в Индию и Вьетнам, Байден ответил: "Да, жду".

"Я хочу чуть больше... координации. Думаю, что эти две страны хотят более тесных отношений с Соединенными Штатами, и это может быть очень полезным", — добавил Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин собирается в Китай впервые после объявления ордера на арест.

Кроме того, мы ранее информировали, что США хотят продлить соглашение с Китаем о сотрудничестве в научно-технической сфере.

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