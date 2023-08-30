Сотрудничество России с Китаем: как могут помешать США — эксперт

В Вашингтоне нет рычагов, чтобы убедить Москву не идти на сближение с Китаем. Поэтому США проводят свою политику противодействия союзу РФ и КНР через переговоры с Пекином.

Об этом говорил в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал эксперт-американист Александр Краев.

“Адекватная часть истеблишмента понимает, что условно мы [США] не сможем убедить россиян не идти навстречу Китаю... Вот хорошо, сделаем то, что советует Рамасвами (кандидат на президентских праймериз Республиканской партии 2024 года, — ТСН.ua ): отдадим часть территорий Украины. И что Россия такая "ой, ну ладно, вы пошли на уступки – мы с Китаем не будем отношения строить", это же смешно. Это очень инфантильный подход к внешней политике”, – отметил он.

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Эксперт подчеркнул, что Россия и Китай могут пойти на сближение, но такой союз сейчас больше нужен именно Москве. Именно поэтому, по его словам, американцы активнее работают с Пекином, ставя условие: если Китай не помогает россиянам оружием на официальном государственном уровне, если уменьшает свою поддержку того, что делают россияне – США продолжают торговать с Китаем, в противном случае – вводится такая же санкционная кампания, как против Ирана или Российской Федерации.

"Китайцы явно выдерживают этот баланс. То оружие китайское, которое попадало в Россию (а американцы сами подтверждают, что оно попадало), попадало туда от частных китайских компаний. Хотя мне лично смешно слышать о коммунистических частных компаниях... Мы видим, что американцы очень четко реагируют на это: против каждой такой компании были введены огромные пакеты санкций”, — подчеркнул Александр Краев.

Эксперт отметил, что такой стратегией США удается удерживать Китай в нейтралитете и сдерживать от помощи России.

"Что просила Россия у Китая, начиная с марта прошлого года? Они просили дроны оперативно-тактического уровня, баллистические ракеты, просили танки старые и списанные, они просили боеприпасы в миллионных количествах. Потому что Национальная освободительная армия Китая сейчас проходит модернизацию, соответственно списывается очень много техники. И всю эту технику россияне требовали. Что им дал Китай? Зимнюю форму через КНДР передал – 150 тысяч штук. Передал 15 "тигров" для Рамзана Кадырова и не Китай, а частная фирма. То есть, кажется, что пока американская политика работает”, — резюмировал Александр Краев.

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Напомним, Соединенные Штаты намерены продлить соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Китаем на ближайшие шесть месяцев.

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