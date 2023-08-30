Співпраця Росії з Китаєм: як можуть перешкодити США — експерт

У Вашингтоні не мають важелів, щоб переконати Москву не йти на зближення із Китаєм. Тому США проводять свою політику протидії союзу РФ та КНР через переговори із Пекіном.

Про це говорив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів експерт-американіст Олександр Краєв.

“Адекватна частина істеблішменту розуміє, що умовно ми [США] не зможемо переконати росіян не йти назустріч Китаю... От добре, зробимо те, що радить Рамасвамі (кандидат на президентських праймеріз Республіканської партії 2024 року, -ТСН.ua): віддамо частину територій України. І що Росія така "ой, ну добре, ви пішли на поступки - ми з Китаєм не будемо відносини будувати", це ж смішно. Це дуже інфантильний підхід до зовнішньої політики”, - зауважив він.

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Експерт підкреслив, що Росія і Китай можуть піти на зближення, але такий союз зараз більше потрібен саме Москві. Саме тому, за його словами, американці активніше працюють з Пекіном, ставлячи умову: якщо Китай не допомагає росіянам зброєю на офіційному державному рівні, якщо зменшує свою підтримку того, що роблять росіяни - США продовжують торгувати з Китаєм, в іншому випадку — запроваджується така ж санкційна кампанія, як проти Ірану чи Російської Федерації.

“Китайці явно витримують цей баланс. Та зброя китайська, яка потрапляла до Росії (а американці самі підтверджують, що вона потрапляла), потрапляла туди від приватних китайських компаній. Хоча мені особисто смішно чути про комуністичні приватні компанії... Ми бачимо, що американці дуже чітко на це реагують: проти кожної такої компанії були запроваджені величезні пакети санкцій”, - наголосив Олександр Краєв.

Експерт зауважив, що такою стратегією США вдається тримати Китай в нейтралітеті та стримувати від допомоги Росії.

“Що просила Росія в Китаї, починаючи з березня минулого року? Вони просили дрони оперативно-тактичного рівня, балістичні ракети, вони просили танки старі і списані, вони просили боєприпаси в мільйонних кількостях. Тому що Національна-визвольна армія Китаю зараз проходить модернізацію, відповідно списується дуже багато техніки. І всю цю техніку росіяни вимагали. Що їм дав Китай? Зимову форму через КНДР передав - 150 тисяч штук. Передав 15 "тигрів" для Рамзана Кадирова і то не Китай, а приватна фірма. Тобто здається, що поки що американська політика працює”, - резюмував Олександр Краєв.

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Нагадаємо, Сполучені Штати мають намір продовжити угоду про науково-технічну співпрацю з Китаєм на найближчі шість місяців.

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