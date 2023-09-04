Байден розчарований рішенням лідера Китаю не їхати на саміт G20

Китай на зустрічі в Нью-Делі представлятиме прем’єр-міністр Лі Цян.

Президент США Джо Байден заявив, що він розчарований й рішенням китайського лідера Сі Цзіньпіня не відвідувати саміт G20 в Індії.

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Про це повідомляє Reuters.

"Я розчарований... але я збираюся побачитися з ним", - сказав Байден, однак не уточнюючи подробиць майбутньої зустрічі.

Байден 7-10 вересня відвідає Індію для участі у саміті країн G20, а потім здійснить візит до В’єтнаму для зміцнення відносин Сполучених Штатів із країнами Азії.

Сі Цзіньпін, швидше за все, пропустить саміт в Індії, а Китай на зустрічі в Нью-Делі представлятиме прем’єр-міністр Лі Цян.

На запитання, чи чекає він на свою поїздку до Індії та В’єтнаму, Байден відповів: "Так, чекаю".

"Я хочу трохи більше... координації. Думаю, що ці дві країни хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним", - додав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін збирається до Китаю вперше після оголошення ордера на арешт.

Крім того, ми раніше інформували, що США хочуть продовжити угоду з Китаєм про співпрацю в науково-технічній сфері.

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