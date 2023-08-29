Путін збирається до Китаю вперше після оголошення ордеру на арешт

Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум "Один пояс, один шлях" у жовтні. Російський диктатор нібито прийняв запрошення президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у заході.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначимо, що Путін не виїжджав з Росії після того, як у березні суд у Гаазі оголосив ордер на арешт російського диктатора. Минулого тижня він пропустив саміт БРІКС у Південній Африці після того, як тамтешній уряд ясно дав зрозуміти, що йому доведеться виконати наказ про арешт як підписанта МКС. Путін також відмовився брати участь у саміті Групи 20 у жовтні, хоча Індія, де відбуватиметься саміт, не є підписантом суду.

Раніше навіть президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що очікує прийняти Путіна у себе для переговорів у серпні. Зрештою Ердоган наступного тижня сам поїде до російського Сочі, щоб зустрітися з кремлівським диктатором.

Після повномасштабного вторгнення до України Путін відвідував лише сусідні країни колишнього Радянського Союзу та Іран, який постачає безпілотники російським військовим.

Востаннє Путін відвідав Китай у лютому 2022 року — менше ніж за три тижні до того, як він віддав наказ про повномасштабне вторгнення — коли він відвідав Зимові Олімпійські ігри в Пекіні та провів переговори з Сі Цзіньпіном, під час яких обидві сторони оголосили про "безмежне" партнерство. Своєю чергою, Сі відвідав Москву у березні цього року і висловив надію, що Путін приїде до Китаю до кінця року.

Джерела Bloomberg стверджують, що Путін готовий відвідувати лише ті країни, де його служба безпеки може повністю гарантувати його безпеку, і Китай є однією із таких країн.

Раніше помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Путін планує відвідати Китай для участі в форумі, а секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев зауважив, що Китай запросив російського диктатора як "головного гостя" на захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай збільшив обсяги постачань екскаваторів та іншої техніки росіянам, яку потім використовували для будівництва укріплень на окупованих територіях. Загальний обсяг торгівлі між країнами за перші сім місяців 2023 року виріс на 36% - до 134 млрд доларів.

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