Дрони під виглядом дитячих іграшок: як Китай допомагає РФ у війні – The Telegraph

Торгівля між Китаєм та Росією цього року перевищить 200 мільярдів доларів, що стане новим рекордом

Китайські компанії постачають до Росії гелікоптери, безпілотники, оптичні приціли та метали, які використовуються в оборонній промисловості.

Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph

Видання зазначає, що в той час, коли китайський експорт до інших країн зменшився, в Росії він може встановити новий рекорд, перевищивши цього року обсяг 200 мільярдів доларів. При цьому експорт товарів, які потенційно можуть бути використані у військовій сфері, упродовж року зріс більш ніж утричі.

Дрони замість іграшок

За даними дослідницької організації Molfar Global, за два місяці до повномасштабного вторгнення РФ китайська компанія Shantou Honghu Plastics надіслала до Росії тисячу дронів. На своєму сайті компанія називає себе оптовим продавцем дитячих іграшок.

Дрони отримала російська фірма “Самсон”, яка також начебто займається оптовою торгівлею іграшками. Оскільки статутний капітал російської фірми становить лише 10 тисяч рублів (близько 100 доларів США), видання припускає, що це підставна компанія.

Бойові вертольоти для Росгвардії

Через чотири дні після початку вторгнення РФ до України китайська компанія Hems999 відправила до Росії два вертольоти.

Ще одна фірма Tianjin Huarong Aviation від початку війни поставила до Росії чотири вертольоти Airbus.

Техніка була отримана російською компанією "Уральський гелікоптер", основним замовником якої є Росгвардія.

Оптичні приціли для “мисливців”

Від початку 2022 року до першого кварталу 2023 року китайські фірми надіслали оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям. Імпорт цієї продукції в 2022 році зріс майже вдвічі порівняно з попереднім і становив 2,5 мільйона доларів.

На фірму Yiwu Wojie Optics Instrument припадає більшість оптичних прицілів — близько 2500 — наданих російській фірмі CEK, яка раніше постачала такі товари та обладнання нічного бачення для російського міністерства внутрішніх справ.

У рахунках-фактурах зазначено, що таке обладнання призначене для “полювання”.

Метали для “оборонки”

У 2022 році Китай експортував до Росії виробів із титанових сплавів на 18 мільйонів доларів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Легкі та жаростійкі титанові сплави є основним матеріалом, який використовується для виробництва військових літаків і зброї .

Титанові пластини та стрижні були доставлені з Китаю компанії НВП “Старт”, розробнику пускових установок зенітних ракет, яка входить до складу російського оборонного конгломерату “Ростех”.

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Титанові вироби також були відправлені в компанію S7 Technics, яка виконує технічне обслуговування та ремонт літаків, а також виконувала роботу для організації, яка контролює авіаперевезення Путіна та інших чиновників Кремля.

Китайські компанії також відправили поставки магнієвих сплавів Туполєву, який будує та підтримує обслуговування дальніх бомбардувальників, таких як Ту-95 і Ту-160М, які використовувалися для ударів по Україні крилатими ракетами.

Китай також відправляв сталь російським фірмам, які займаються виробництвом або виготовленням двигунів для бронетехніки КамАЗ. Серед тих, хто отримував вантажі - Магнітогорський металургійний комбінат, який співпрацює з КамАЗом.

Нагадаємо, для використання у війні проти України чеченське збройне формування "Ахмат" отримало нові машини, серед яких - вісім бронетранспортерів китайського виробництва ShaanXi Tiger 4х4.

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