Дроны под видом детских игрушек: как Китай помогает РФ в войне – The Telegraph

Торговля между Китаем и Россией в этом году превысит 200 миллиардов долларов, что станет новым рекордом.

Китайские компании поставляют в Россию вертолеты, беспилотники, оптические прицелы и металлы, используемые в оборонной промышленности.

Об этом говорится в расследовании The Telegraph

Издание отмечает, что в то время, когда китайский экспорт в другие страны уменьшился, в России он может установить новый рекорд, превысив в этом году объем 200 миллиардов долларов. При этом экспорт товаров, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере, в течение года вырос более чем в три раза.

Дроны вместо игрушек

По данным исследовательской организации Molfar Global, за два месяца до полномасштабного вторжения РФ китайская компания Shantou Honghu Plastics направила в Россию тысячу дронов. На своем сайте компания называет себя оптовым продавцом детских игрушек.

Дроны получила российская фирма "Самсон", которая также занимается оптовой торговлей игрушками. Поскольку уставный капитал российской фирмы составляет всего 10 тысяч рублей (около 100 долларов США), издание предполагает, что это подставная компания.

Боевые вертолеты для Росгвардии

Через четыре дня после начала вторжения РФ в Украину китайская компания Hems999 отправила в Россию два вертолета.

Еще одна фирма Tianjin Huarong Aviation с начала войны поставила в Россию четыре вертолета Airbus.

Техника была получена российской компанией "Уральский вертолет", основным заказчиком которой является Росгвардия.

Оптические прицелы для "охотников"

С начала 2022 года до первого квартала 2023 года китайские фирмы прислали оптические прицелы более 50 российским компаниям. Импорт этой продукции в 2022 году вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим и составил 2,5 миллиона долларов.

На фирму Yiwu Wojie Optics Instrument приходится большинство оптических прицелов – около 2500 – предоставленных российской фирме CEK, ранее поставлявшей такие товары и оборудование ночного видения для российского министерства внутренних дел.

В счетах-фактурах указано, что такое оборудование предназначено для "охоты".

Металлы для "оборонки"

В 2022 году Китай экспортировал в Россию изделий из титановых сплавов на 18 миллионов долларов, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Легкие и жаростойкие титановые сплавы являются основным материалом, используемым для производства военных самолетов и оружия.

Титановые пластины и стержни были доставлены из Китая компании НПП "Старт", разработчику пусковых установок зенитных ракет, входящей в состав российского оборонного конгломерата "Ростех".

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Титановые изделия также были отправлены в компанию S7 Technics, выполняющую техническое обслуживание и ремонт самолетов, а также выполняющую работу для организации, контролирующей авиаперевозки Путина и других чиновников Кремля.

Китайские компании также отправили поставки магниевых сплавов Туполеву, строящего и поддерживающего обслуживание дальних бомбардировщиков, таких как Ту-95 и Ту-160М, которые использовались для ударов по Украине крылатыми ракетами.

Китай также отправлял сталь российским фирмам, занимающимся производством или изготовлением двигателей для бронетехники КамАЗ. Среди получавших грузы — Магнитогорский металлургический комбинат, сотрудничающий с КамАЗом.

Напомним, для использования в войне против Украины чеченское вооруженное формирование "Ахмат" получило новые машины, среди которых восемь бронетранспортеров китайского производства ShaanXi Tiger 4х4.

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