Стакан воды на ночь: полезно ли это и когда лучше пить

Чтобы организм нормально функционировал, нужно пить воду каждый день. В течение дня и во время сна человек теряет воду из-за потоотделения, дыхания и т.д. Некоторые обязательно выпивают стакан жидкости перед сном, чтобы оставаться увлажненным. Но полезно ли пить воду на ночь?

Как сообщают в издании Healthline, исследователи сомневаются, что стакан воды на ночь полезен для здоровья. И тому есть несколько причин.

Вода перед сном и прерванный цикл отдыха

Из-за употребления большого количества жидкости на ночь повышается количество мочеиспусканий в это время суток. Организм уменьшает производство мочи ночью, чтобы человек мог спать без перерыва от семи до восьми часов. Если выпить перед сном стакан или две воды, этот цикл может быть прерван.

Плохой сон также отрицательно сказывается на самочувствии и даже ухудшит здоровье сердца. В частности, недостаток сна влияет на развитие:

повышенного уровня холестерина;

гипертонии;

прибавка веса.

Исследование 2019 показало, что взрослые, которые спали менее шести часов ночью, имели повышенный риск развития инфаркта или инсульта. Но следует отметить, что в цикле сна и мочеиспускания важную роль также играет возраст человека. Это может быть связано с развитием заболеваний, влияющих на функцию мочевого пузыря. В частности, доброкачественная гипертрофия предстательной железы и сахарный диабет.

Стакан воды на ночь: преимущества

Стакан воды на ночь: преимущества / Фото: Pexels

Улучшение настроения – по исследованию Trusted Source 2014 года, дефицит воды может отрицательно повлиять на настроение, что также плохо влияет на цикл сна. В ходе исследования было исследовано 52 человека с большим и низким объемом употребления воды. Те, кто обычно пьет много воды, не были столь спокойны и не испытывали столько положительных эмоций, даже если они не могли пить столько воды, сколько они привыкли. Употребляющие мало жидкости показали увеличение положительных эмоций, когда они начинали пить больше воды. Детоксикация организма – питьевая вода значительно улучшает пищеварение. Особенно теплая вода улучшает кровообращение, помогает организму расщеплять отходы и увеличивает выделение пота. Из-за потоотделения человек теряет некоторое количество жидкости ночью, но это также удаляет токсины и очищают клетки кожи.

Если вы чувствуете боль или спазм в желудке, теплая вода перед сном обеспечит увлажнение в течение ночного времени. Можно добавлять в воду лимон, придающий жидкости интересный вкус, а также содержащий витамин С. Такая вода помогает укрепить иммунную систему для борьбы с инфекцией. Однако, чтобы не допустить прерывания цикла сна и развития заболеваний, следует выпивать воду не позднее двух часов до сна.

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