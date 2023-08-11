Неочевидные причины: почему ночью нужно спать в носках

По словам исследователей, носки действительно могут улучшить практически все: от качества сна до способности получать оргазм. Но нужно знать, что получить преимущества не так просто. Прежде всего, нужно каждый вечер вытаскивать чистый пар. А еще подобрать правильный материал и размер.

Сон в носках охлаждает тело, что приводит к улучшению сна.

Врач из Массачусетса, Джесс Андраде опубликовала на своей странице в TikTok видео, которое сразу стало вирусным. В нем она рассказывает, что ношение носков ночью, по сути, сохраняет прохладу, а не тепло. Хотя обычно люди одевают носки только в холодные ночи, согревая ноги, по словам Андраде, фактически вы помогаете своему телу достичь более низкой внутренней температуры. После согревания ног "открываются" кровеносные сосуды, которые и охлаждают тело.

Почему так важно, чтобы тело во время сна было охлаждено? Джесс объяснила, что так мозг получает сигнал, что пора спать. Поэтому люди, носящие носки в постели, обычно быстрее засыпают.

По данным Sleep.org, более низкая температура тела связана с усталостью и готовностью ко сну. Когда заходит солнце и происходит высвобождение мелатонина, это заставляет нас чувствовать усталость, а также снижает скорость метаболического производства тепла, что, в свою очередь, влечет постепенное снижение температуры тела.

Благодаря носкам улучшится интимная близость

Согласно исследованию 2005 года, проведенному Университетом Гронингена в Нидерландах, ношение носков может значительно увеличить шансы пара на оргазм. Исследование оценивало 13 гетеросексуальных пар в возрасте от 19 до 49 лет и их мозговую активность во время оргазма (как настоящего, так и фальшивого). Один неожиданный вывод: пары носящие носки увеличивают свои шансы на оргазм с 50 до 80 процентов.

В 2021 году журнал Shape повторно посмотрел на это часто цитируемое исследование, отметив, что исследование, в котором участвовало всего 13 пар, не является воплощением научного доказательства. Shape обратились к другим экспертам в этой области, но они пришли к подобным выводам по носкам в постели. Как сказала Shape одна из тренеров по сексу и интимной близости, Ирэн Фер: «На самом базовом биологическом уровне выживание холод воспринимается телом как опасность, побуждающая его к реакции, противоположной релаксации, которая необходима для оргазма».

Носки ночью помогут, если вы страдаете от приливов

Большинство ученых соглашаются, что носки помогают регулировать температуру внутри тела, поэтому не удивительно, что они рекомендуют обращаться к надежным парам носков, когда температура внутри тела выйдет из строя, а именно во время прилива.

Приливы — внезапное ощущение тепла в лице, шее и груди, вызванные гормональными изменениями, происходящими вследствие менопаузы. Пока исследователи все еще работают над тем, чтобы понять причину, почему эти гормональные изменения приводят к приливам, в клинике Майо считают, что они возникают, когда снижение уровня эстрогена приводит к тому, что термостат вашего тела (гипоталамус) становится более чувствительным к незначительным изменениям.. Когда гипоталамус считает, что ваше тело слишком горячо, он запускает цепочку событий – вспышки – чтобы охладить вас.

Как отметила врач Джесс Андраде в своем TikTok, ношение носков в постель может помочь сделать именно это — сохранить ваше тело прохладным в течение ночи. В Medical News Today пошли еще дальше. Здесь советуют женщинам, переживающим менопаузу, попытаться добавить ношение носков ночью во избежание ночного потоотделения.

Носки улучшают общее качество сна

Почему ночью нужно спать в носках? / Фото: Pexels

Носки могут помочь вашему хаотическому графику сна наконец-то подстроиться под стадии "глубокого REM". Исследования показывают, что носки могут помочь вам поскорее заснуть, уменьшить количество просыпаний ночью и продлить общее время сна.

В одном исследовании 2018 года, опубликованном в Journal of Physiological Anthropology, исследователи имели целью оценить влияние согревания ног с помощью носков на качество сна и реакции терморегуляции в прохладной среде.

Другими словами, исследователи надеялись выявить биологическую реакцию организма на сон в носках. Хотя исследование проводилось с участием нескольких взрослых мужчин, вывод был однозначным: сон в носках улучшил общее качество сна и эффективность у испытуемых. Однако следует отметить, что исследователи также обнаружили, что сон в носках "не оказал существенного влияния на температуру тела", что противоречит общепринятому медицинскому мнению.

Носки помогут смягчить кожу ног без пятен на постельном белье.

Страдаете от мозолей и трещин на пятках? По данным Everyday Health, трещины на пятках могут вызвать боль, кровотечение и инфекцию. Алан К. Маузер, DPM, ортопед из Луисвилля, штат Кентукки, сказал, что поддерживать кожу на увлажненной ногах – это важная работа, посоветовав людям регулярно уменьшать мозолистую ткань с помощью кремов или химически.

Что касается использования кремов, ношение носков помогает закрепить лосьон. Это не только делает ножки более гладкими, но и помогает избавиться от беспорядка, который возникает, если нанести густой крем на кожу ног и лечь спать.

Ношение носков во время сна может помочь уменьшить симптомы бессонницы.

Снова вернемся к циркадному ритму и регулировке внутренней температуры тела. Согласно одному исследованию 2010 года, опубликованному в Cancer Nursing, согревание ног примерно за 20 минут до сна может помочь снизить симптомы бессонницы. Кроме того, если носки не помогают вам спать ночью, попробуйте согреть руки перед сном.

Если у вас диагностирована хроническая бессонница или вы страдаете от плохого сна, возможно, стоит попробовать носки. Хотя они не являются единственной стратегией для уменьшения симптомов бессонницы и не панацеей от всех проблем, исследования показывают, что они все же приносят определенное облегчение, когда сон просто не приходит.

Как выбрать правильные носки для сна

Пушистые носки могут быть вашими любимыми из-за комфорта, который они дарят, но не спешите сразу одевать их в постель. Большинство экспертов рекомендуют выбирать дышащие ткани (кашемер и шерсть) как лучший вариант для носков, предназначенных для регулирования температуры тела ночью.

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