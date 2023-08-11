Неочевидні причини: чому вночі потрібно спати в шкарпетках

За словами дослідників, шкарпетки дійсно можуть покращити практично все: від якості сну — до здатності отримувати оргазм. Але потрібно знати, що отримати переваги не так просто. Насамперед треба щовечора витягувати чисту пару. А ще підібрати правильний матеріал і розмір.

Сон у шкарпетках охолоджує тіло, що призводить до покращення сну

Лікарка з Массачусетсу Джесс Андраде опублікувала на своїй сторінці в TikTok відео, яке одразу стало вірусним. У ньому вона розповідає, що носіння шкарпеток вночі насправді зберігає прохолоду, а не тепло. Хоча зазвичай люди одягають шкарпетки лише в холодні ночі, зігріваючи ноги, за словами Андраде, фактично ви допомагаєте своєму тілу досягти нижчої внутрішньої температури. Після зігрівання ніг "відкриваються" кровоносні судини, які і охолоджують тіло.

Чому так важливо, щоб тіло під час сну було охолоджене? Джесс пояснила, що так мозок отримує сигнал, що час спати. Тому люди, які мають шкарпетки в ліжку, зазвичай швидше засинають.

За даними Sleep.org, нижча температура тіла пов'язана із втомою і готовністю до сну. Коли заходить сонце й відбувається вивільнення мелатоніну, це змушує нас відчувати втому, а також знижує швидкість метаболічного виробництва тепла, що своєю чергою спричиняє поступове зниження температури тіла.

Завдяки шкарпеткам покращиться інтимна близькість

Відповідно до дослідження 2005 року, проведеного Університетом Гронінгена в Нідерландах, носіння шкарпеток може значно збільшити шанси пари на оргазм. Дослідження оцінювало 13 гетеросексуальних пар у віці від 19 до 49 років і їхню мозкову активність під час оргазму (як справжнього, так і фальшивого). Один несподіваний висновок: пари, які одягають шкарпетки, збільшують свої шанси на оргазм від 50 до 80 відсотків.

2021 року журнал Shape повторно поглянув на це часто цитоване дослідження, зазначивши, що дослідження, в якому брали участь лише 13 пар, не є втіленням наукового доказу. Shape звернувся до інших експертів у цій галузі, але вони дійшли схожих висновків щодо шкарпеток у ліжку. Як сказала Shape одна із тренерок із сексу та інтимної близькості Ірен Фер: "На найбазовішому біологічному рівні виживання холод сприймається тілом як небезпека, що спонукає його до реакції, протилежної релаксації, яка є необхідною для оргазму".

Шкарпетки вночі допоможуть, якщо ви страждаєте від припливів

Більшість вчених погоджуються, що шкарпетки допомагають регулювати температуру всередині тіла, тому недивно, що вони рекомендують обирати надійну пару шкарпеток, коли температура всередині тіла вийде з ладу, а саме під час припливу.

Припливи — раптове відчуття тепла в обличчі, шиї та грудях, спричинене гормональними змінами, які відбуваються внаслідок менопаузи. Поки дослідники все ще працюють над тим, щоб зрозуміти причину, чому ці гормональні зміни призводять до припливів, у клініці Майо вважають, що вони виникають, коли зниження рівня естрогену призводить до того, що термостат вашого тіла (гіпоталамус) стає більш чутливим до незначних змін. Коли гіпоталамус вважає, що ваше тіло занадто гаряче, він запускає ланцюжок подій — спалахи, щоб охолодити вас.

Як зазначила лікарка Джесс Андраде у своєму TikTok, одягання шкарпеток у ліжко може допомогти зробити саме це — зберегти ваше тіло прохолодним протягом ночі. В Medical News Today пішли ще далі. Тут радять жінкам, які переживають менопаузу, спробувати додати носіння шкарпеток вночі, щоб уникнути нічного потовиділення.

Шкарпетки покращують загальну якість сну

Чому вночі потрібно спати в шкарпетках? / Фото: Pexels

Шкарпетки можуть допомогти вашому хаотичному графіку сну нарешті підлаштуватися під стадії "глибокого REM". Дослідження показують, що шкарпетки можуть допомогти вам швидше заснути, зменшити кількість прокидань вночі й подовжити загальний час сну.

В одному дослідженні 2018 року, опублікованому в Journal of Physiological Anthropology, дослідники мали на меті оцінити вплив зігрівання ніг за допомогою шкарпеток на якість сну та реакції терморегуляції в прохолодному середовищі.

Іншими словами, дослідники сподівалися виявити біологічну реакцію організму на сон у шкарпетках. Хоча дослідження проводилося за участю лише кількох дорослих чоловіків, висновок був однозначним: сон у шкарпетках покращив загальну якість сну та ефективність у досліджуваних. Однак варто зазначити, що дослідники також виявили, що сон у шкарпетках "не мав істотного впливу на температуру тіла", що суперечить загальноприйнятій медичній думці.

Шкарпетки допоможуть пом'якшити шкіру ніг без плям на постільній білизні

Страждаєте від мозолів і тріщин на п'ятках? За даними Everyday Health, тріщини на п’ятах можуть спричинити біль, кровотечу та інфекцію. Алан К. Маузер, D.P.M., ортопед із Луїсвілля, штат Кентуккі, сказав, що підтримувати шкіру на ногах зволоженою — це важлива робота, порадивши людям регулярно зменшувати мозольну тканину за допомогою кремів чи хімічно.

Що стосується використання кремів, носіння шкарпеток допомагає закріпити лосьйон. Це не лише робить ніжки більш гладкими, але й допомагає позбутися безладу, який виникає, якщо нанести густий крем на шкіру ніг і лягти спати.

Носіння шкарпеток під час сну може допомогти зменшити симптоми безсоння

Знову повернемося до циркадного ритму й регулювання внутрішньої температури тіла. Відповідно до одного дослідження 2010 року, опублікованого в Cancer Nursing, зігрівання ніг приблизно за 20 хвилин до сну може допомогти зменшити симптоми безсоння. Крім того, якщо шкарпетки не допомагають вам спати вночі, спробуйте також зігріти руки перед сном.

Якщо у вас діагностовано хронічне безсоння або ви страждаєте від поганого сну, можливо, варто спробувати шкарпетки. Хоча вони не є єдиною стратегією для зменшення симптомів безсоння і не є панацеєю від усіх проблем, дослідження показують, що вони все ж приносять певне полегшення, коли сон просто не приходить.

Як обрати правильні шкарпетки для сну

Пухнасті шкарпетки можуть бути вашими улюбленими через комфорт, який вони дарують, але не поспішайте одразу одягати їх у ліжко. Більшість експертів рекомендують обирати тканини, що дихають (кашемір і вовна) як найкращий варіант для шкарпеток, призначених для регулювання температури тіла вночі.

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