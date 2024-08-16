На півночі України знову посилюють кордон: що сталось

В прикордонні Чернігівської області путінська армія суттєво збільшила в порівнянні з минулим роком атаки дронами з вибухівкою.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua і чернігівські прикордонники, і місцеві мешканці, окупанти, вочевидь полюють на військові об’єкти, не знаходять їх і скидають туди, куди прийдеться.

"У нас ситуація з обстрілами незмінна. Але якщо раніше, наприклад, в минулому році, дронів з вибухівкою майже не було, то зараз полетіли. Над іншими населеними пунктами люди бачать "шахеди", які, буває, роблять по п’ять кол і лише потім вибухають. Чи збивають їх, чи щось інше – складно сказати. Чутно також, як працює ворожа ствольна артилерія", - розповів нам мешканець Семенівки, яка знаходиться лише в декількох кілометрах від кордону з Росією.

За його словами, останнім часом багато родин, у яких є діти шкільного віку, виїхали в інші, більш віддалені від кордону населені пункти.

"Знаю родини, які б і хотіли повернутись, але не поспішають, поки облаштовуються на нових місцях. Принаймі, до суттєвого похолодання. Час від часу в соцмережах з’являються повідомлення про ймовірність повторного наступу, але я тепер в це взагалі не вірю. Напрямок з нашого боку помітно посилений, в інших місцях є багато природніх перешкод, більше розповідати не варто", - каже мешканець прикордоння.

В коментарі для ТСН.ua чернігівські прикордонники також кажуть, що активність ворожих БПЛА у порівнянні з минулом роком значно зросла.

Як офіційно відзвітували прикордонники, днями, наприклад, у напрямку села Заріччя була зафіксона атака за допомогою п’ятьох ворожих FPV-дронів, не виключенням стали інші напрямки на села прикордоння, по яких окупанти також застосовують скиди з БПЛА. Лише за минулу добу в прикордонні було зафіксовано 58 вибухів – наслідок обстрілу зі ствольної артилерії та БПЛА.

Крім того, Держприкордонслужба сьогодні зранку повідомила, що посилення кордону на північному напрямку триває. Наприклад, на Поліссі, де Україна межує з Білоруссю, в охороні кордону задіяні різні зразки та види озброєння, ситуація моніториться за допомогою БПЛА, працюють службові собаки, натреновані на пошук зброї.

"Попри всі заяви, білорусь залишається в орбіті впливу країни-терориста і тому Україна продовжує нарощувати свою обороноздатність, щоб за необхідності дати гідну відсіч ворогу. Кордон з білоруссю охороняється посилено. Окрім прикордонників, до його захисту долучено й військовослужбовців інших складових Сил оборони України. Також, на посилені постійно перебувають підрозділи спецпризначення Національної поліції. Увесь персонал підготовлений та мотивований до виконання завдань", - звітують прикордонники.

Та додають, що заради посилення сюди стягнуто чимало озброєння: "В охороні кордону активно використовується броньована техніка. Різні зразки та види озброєння. Працюють службові собаки, натреновані на пошук вибухових речовин та зброї. Повітряний простір піддається постійному нагляду, який здійснюють камери віддаленого відеоспостереження. Кордон та прикордоння перевіряється безпілотними авіаційними комплексами".



Резюмуючи, прикордонники кажуть наступне: "Наразі поблизу кордону на території суміжної держави не фіксується будь-якого переміщення техніки та живої сили противника. Ситуація контрольована. Поряд з цим активно аналізується уся інформація, яка може впливати на стан охорони кордону".

Раніше повідомлялось про те, чи є загроза з боку Білорусі.

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