На севере Украины снова усиливают границу: что произошло

В приграничье Черниговской области путинская армия существенно увеличила по сравнению с прошлым годом атаки дронами со взрывчаткой.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua и черниговские пограничники, и местные жители, оккупанты, очевидно, охотятся на военные объекты, не находят их и сбрасывают туда, куда придется.

"У нас ситуация с обстрелами не изменилась. Но если раньше, например, в прошлом году, дронов со взрывчаткой почти не было, то сейчас полетели. Над другими населенными пунктами люди видят "шахеды", которые, бывает, делают по пять кругов и только потом взрываются. Сбивают ли их, или что-то другое – сложно сказать. Слышно также, как работает вражеская ствольная артиллерия", — рассказал нам житель Семеновки, которая находится лишь в считанных километрах от границы с Россией.

По его словам, в последнее время многие семьи, в которых есть дети школьного возраста, уехали в другие, более отдаленные от границы населенные пункты.

"Знаю семьи, которые и хотели бы вернуться, но не спешат, пока обустраиваются на новых местах. По крайней мере, до существенного похолодания. Время от времени в соцсетях появляются сообщения о вероятности повторного наступления, но я теперь в это вообще не верю. Направление с нашей стороны заметно усилен, в других местах есть много естественных препятствий, больше рассказывать не стоит", — говорит житель приграничья.

В комментарии для ТСН.ua черниговские пограничники говорят, что активность враждебных БПЛА по сравнению с прошлым годом значительно возросла.

Как официально отчитались пограничники, на днях, например, в направлении села Заречье была зафиксирована атака с помощью пяти вражеских FPV-дронов, не исключением стали другие направления на села приграничья, по которым оккупанты также применяют сбросы с БПЛА. Только за минувшие сутки в приграничье было зафиксировано 58 взрывов – следствие обстрела из ствольной артиллерии и БПЛА.

Кроме того, Госпогранслужба Украины сегодня утром сообщила, что усиление границы на северном направлении продолжается. К примеру, на Полесье, где Украина граничит с Беларусью, в охране границы задействованы разные образцы и виды вооружения, ситуация мониторится с помощью БПЛА, работают служебные собаки, натренированные на поиск оружия.

"Несмотря на все заявления, Беларусь остается в орбите влияния страны-террориста и поэтому Украина продолжает наращивать свою обороноспособность, чтобы при необходимости дать достойный отпор врагу. Граница с Беларусью охраняется усиленно. Кроме пограничников, к ее защите приобщены и военнослужащие других составляющих Сил обороны Украины. Также на усилении постоянно находятся подразделения спецназначения Национальной полиции. Весь персонал подготовлен и мотивирован к выполнению задач", — отчитываются пограничники.

И добавляют, что ради усиления здесь задействовано немало вооружения: "В охране границы активно используется бронированная техника. Различные образцы и виды вооружения. Работают служебные собаки, натренированные на поиск взрывчатых веществ и оружия. Воздушное пространство подвергается постоянному надзору, который осуществляют камеры удаленного видеонаблюдения. Граница и приграничье проверяется беспилотными авиационными комплексами".



Резюмируя, пограничники говорят следующее: "Пока вблизи границы на территории сопредельного государства не фиксируется какого-либо перемещения техники и живой силы противника. Ситуация контролируемая. Наряду с этим активно анализируется вся информация, которая может влиять на состояние охраны границы".

Ранее сообщалось о том, есть ли угроза со стороны Беларуси.

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