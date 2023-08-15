Одежда, что старит: 9 вещей, которые стоит убрать из гардероба женщине за сорок

Правильно подобранный образ – это залог красоты и элегантности, когда вам за 40.

Природный возраст придает женщине изысканности и шедевральной уникальности, которые следует подчеркивать. Поэтому каждая представительница прекрасного пола пытается выразить свою красоту стильными и красивыми нарядами. Но есть такие предметы гардероба, которые мгновенно делают старыми даже девушек, которым чуть за 25. А сорокалетние дамы в такой одежде добавляют себе еще плюс десять лет. Как избежать ошибок в своем образе, и что нужно удалить из гардероба навсегда – читайте дальше.

Бесформенная одежда

Вещи в стиле оверсайз подходят двадцатилетним девушкам, имеющим стройную фигуру. А попытка с помощью широкого пиджака или брюк скрыть недостатки талии, скорее всего, будет провальной. В таком случае лучше выбирать приталенную одежду из плотной ткани, которая будет идеально держать пышные формы, подчеркивая красоту фигуры.

Цветочные принты на темной одежде

Это давно забытый тренд, от которого следует отказаться. А еще большие цветы на темном фоне будут добавлять лишние килограммы. Обладательница такого платья будет выглядеть значительно старше своего возраста.

Откровенная одежда

Это именно те вещи, которые уже не стоит одевать даже после 30 лет, поскольку они выдают неуверенность в себе и еще добавляют несколько лет. Сорокалетним женщинам больше подходит одежда, которая не слишком декольтирована и скрывает недостатки фигуры, бедер и ног.

Длинные юбки

Такие вещи запрещено носить женщинам небольшого роста, с ними нужно соблюдать осторожность, когда вам за 40. Можно выбрать юбку длины миди, которая будет открывать лодыжки. Едва открытая нога продемонстрирует вашу красоту и сексуальность.

Трикотажный наряд

Опять же, если нужно скрыть недостатки и подчеркнуть женственность, следует избегать таких вещей. Поскольку слишком приталенная одежда может добавить несколько лет и обнажить то, что нужно тщательно замаскировать.

Мешковатые джинсы

Для повседневного стиля сорокалетним женщинам нужно выбирать прямые джинсы, держащие форму. Которые можно одеть как под кроссовки, так и с туфлями на каблуке. Широкие джинсы подходят больше для подростков, а не для элегантной дамы.

Одежда с блестками

Блестящую одежду со стразами или блестками следует забыть навсегда. Поскольку это не только дешевит образ, но и прибавляет возраст. Женщина, желающая выглядеть элегантно, должна выбирать одежду естественных тонов без слишком ярких деталей.

Черная одежда

Да, черные вещи придают элегантности, но с полным черным образом нужно быть осторожными. Такую одежду следует разбавлять другими цветами, например, белым, и обязательно добавлять яркие детали.

Винтажный образ

Такие вещи сразу прибавят несколько лет и мгновенно состарят владелицу. Да, эта одежда очень популярна, она добавляет изюминку образу, но ее следует подбирать очень тщательно. Если сами сомневаетесь и не знаете, как ее правильно комбинировать, то лучше обратиться к стилисту, когда есть такая возможность или желание.

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