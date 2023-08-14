Возрастной макияж 50+: косметолог делится секретами

Своими советами и секретами TikTok поделилась известная визажистка и косметолог, основательница компании Bobby Brown Бобби Браун. Годами женщина создает косметику, которую предпочитают супермодель, актриса и знаменитость.

Бобби Браун сейчас 64 года и она сама пользуется всеми теми советами, которые она дала пользователям платформы. Лучше всего в этих секретах то, что они достаточно просты и не нуждаются в наличии большого количества разнообразных продуктов.

Всегда начинайте с увлажнения кожи

В первую очередь, по словам Бобби Браун, нужно наносить на кожу крем для увлажнения. Причем увлажнять рекомендовано не только лицо, но и шею, плечи, зону декольте. Лучше всего выбирать такие кремы, которые содержат пептиды. Они помогают восстановить поврежденную с возрастом кожу. Не менее важной считается гиалуроновая кислота. Благодаря ей в коже удерживается влага, которая предотвращает сухость.

Как утверждает Джошуа Цайхнер, доктор медицинских наук, директор косметических и клинических исследований по дерматологии в больнице Mount Sinai (Нью-Йорк), гиалуроновая кислота часто используется в антивозрастных кремах для увлажнения, потому что она дополнительно подтягивает кожу, улучшает внешний вид, лишая тонких морщин. .

Не забудьте скрыть красноту

Используйте правильный консилер, чтобы скрыть красноту на коже лица. К сожалению, с годами они появляются все чаще. Их можно увидеть вокруг носа, рта и под глазами. Здесь очень важно подобрать тон консилера, который будет гармонично сочетаться с оттенком вашей кожи. По словам Бобби Брауна, в молодости проблема покраснения стоит не так остро, но после 45-50 лет эти недостатки появляются все чаще.

Добавьте коже немного сияния

Однако это не означает, что нужно постоянно использовать хайлайтеры. Сегодня можно найти специальные бальзамы для сияния, разработанные специально для усовершенствования кожи лица, ее дополнительного увлажнения. Часто такие бальзамы содержат масла (жожоба, аргановое), витамины (витамин Е и др.) и другие ингредиенты, которые увлажняют кожу. Если же вы собираетесь на событие и хотите немного "подсветить" кожу, стоит обратить внимание и на хайлайтеры. Они помогают создать лучший цвет на зрелой коже, придают ей сияние.

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