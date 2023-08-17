Ермак раскрыл интересные детали о сбитых боевых вертолетах РФ

Украинские защитники сегодня, 17 августа, "приземлили" два российских боевых вертолета Ка-52. Эти вертолеты содержат высокотехнологичные компоненты Западных государств и стран Азии.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Два сбитых сегодня российских вертолета Ка-52 не могли бы летать без иностранных компонентов", — говорится в его сообщении.

По словам Ермака, россияне активно используют эти вертолеты на фронте, чтобы иметь преимущество в воздухе и наносить удары по позициям Сил обороны. Между тем, украинские специалисты давно исследуют Ка-52, а потому известно, что они имеют иностранные компоненты.

"Известно, что этот вертолет содержит высокотехнологичные компоненты Западных государств и стран Азии. В частности, чипы, микропроцессоры, интегральные схемы, приемники, флеш-память, телекоммуникационные трансформаторы, трансиверы, линейные стабилизаторы, микросхемы, без которых его работа была бы невозможна, поскольку Россия не способна производить такие технологические продукты", — заявил представитель ОП.

Изучаются пути, которым Москва получает компоненты в обход санкций. Кроме того, Киев работает с правительствами стран и компаниями-производителями, чтобы ограничить российский ВПК. Ермак также заявляет, что следует усиливать санкции против страны-агрессорки.

"Санкции против РФ нужно усиливать. Российский ВПК не должен иметь доступ к технологиям. Сбивать Ка-52 – это замечательно. Но гораздо лучше – лишить Россию возможностей его производить", – отмечает глава Офиса президента.

Напомним, 17 августа ВСУ уничтожили на Бахмутском направлении российский боевой вертолет Ка-52.

Впоследствии стало известно, что ВСУ сбили второй за утро российский вертолет "Аллигатор" Ка-52. Произошло это в районе Роботиного Запорожской области.

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