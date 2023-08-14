Віковий макіяж 50+: косметологиня ділиться секретами

Своїми порадами та секретами в TikTok поділилася відома візажистка та косметологиня, засновниця компанії Bobby Brown Боббі Браун. Роками жінка створює косметику, якій віддають перевагу супермоделі, актриси та знаменитості.

Боббі Браун зараз 64 роки і вона сама користується всіма тими порадами, які вона дала користувачам платформи. Найкраще в цих секретах те, що вони доволі прості і не потребують наявності великої кількості різноманітних продуктів.

Завжди починайте зі зволоження шкіри

Насамперед, за словами Боббі Браун, потрібно наносити на шкіру крем для зволоження. При чому зволожувати рекомендовано не лише обличчя, але й шию, плечі, зону декольте. Найкраще обирати такі креми, які містять пептиди. Вони допомагають відновити пошкоджену з віком шкіру. Не менш важливою вважається гіалуронова кислота. Завдяки їй в шкірі утримується волога, яка запобігає сухості.

Як стверджує Джошуа Цайхнер, доктор медичних наук, директор косметичних і клінічних досліджень з дерматології в лікарні Mount Sinai (Нью-Йорк), гіалуронова кислота часто використовується в антивікових кремах для зволоження, тому що вона додатково підтягує шкіру, покращує зовнішній вигляд, позбавлюячи тонких зморшок.

Не забудьте приховати почервоніння

Використовуйте правильний консилер, щоб приховати почервоніння на шкірі обличчя. На жаль, з віком вони з'являються все частіше. Їх можна побачити навколо носа, рота і під очима. Тут дуже важливо підібрати тон консилера, який буде гармонійно поєднуватися з відтінком вашої шкіри. За словами Боббі Браун, в молодості проблема почервоніння стоїть не так гостро, але після 45-50 років ці недоліки з'являються все частіше.

Додайте шкірі трішки сяйва

Однак, це не означає, що потрібно постійно використовувати хайлайтери. Сьогодні можна знайти спеціальні бальзами для сяйва, які розроблені спеціально для вдосконалення шкіри обличчя, її додаткового зволоження. Часто такі бальзами містять олії (жожоба, арганова), вітаміни (вітамін Е тощо) та інші інгредієнти, які зволожують шкіру. Якщо ж ви збираєтесь на подію і хочете трішки "підсвітити" шкіру, варто звернути увагу і на хайлайтери. Вони допомагають створити кращий колір на зрілій шкірі, додають їй сяйва.

Читайте також: