Кадыров похвастался приобретенной в Китае бронетехникой

Ставленик Путина в Чечне вместе со своими приспешниками проехал за рулем одного из китайских бронетранспортеров.

Для участия в войне против Украины чеченское вооруженное формирование "Ахмат" получило новые машины, среди которых - восемь бронетранспортеров китайского производства ShaanXi Tiger 4х4.

Видеозапись с новой техникой появилась в Telegram-канале президента Чечни Рамзана Кадырова.

Ставленик Путина в Чечне вместе со своими приспешниками проехал за рулем одного из бронетранспортеров и заявил, что это "лучшая машина", которую "не ловит ни одна пуля".

В сообщении, которым сопровождается видео, не упоминается, что некоторые из броневиков, приобретенных для "кадыровцев", изготовлены в Китае.

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Однако именно такая бронетехника находится в каталоге производителя — компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, расположенной в городе Баоцзи китайской провинции Шэньси.

Ранее Китай неоднократно отрицал поставку военной техники и оружия в Россию. В апреле этого года в Пекине заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон войны — ни агрессору России, ни Украине

В то же время, зарубежные источники утверждают, что это не так.

В частности, издание Politico писало, что китайские компании поставили в Россию тысячу штурмовых винтовок, которые можно использовать на войне, а также другое оборудование, в частности, детали для дронов и бронежилеты. Financial Times сообщила, что ЧВК "Вагнер" через компанию-посредника в конце прошлого года закупила у Китая 20 тысяч защитных шлемов.

Напомним, украинские военные находят все большее количество компонентов из Китая в российском оружии.

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