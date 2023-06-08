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В большей части Украины объявили воздушную тревогу: мапа

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3236
Время на прочтение
1 мин
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В большей части Украины объявили воздушную тревогу: мапа

У нас масштабная воздушная тревога.

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

В четверг, 8 июня, в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушная тревога была объявлена во Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

Мониторинговые телеграммы-каналы предупреждают об угрозе ударов ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Украинцев призывают быть в безопасных местах к отбоям.

Напомним, 8 июня, российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. Оккупанты пытались попасть в места, где люди спасались от масштабных затоплений от Каховской ГЭС. Пока известно о 9 пострадавших.

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Дата публикации
Просмотры
3236
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