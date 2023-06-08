В четверг, 8 июня, россияне провели ротацию ракетоносителей в Черном море.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«Опасность с моря сохраняется и в ракетном смысле. Враг произвел ротацию ракетоносителей: заведя в пункт базирования надводный с восемью «Калибрами», вывел на дежурство подводный с четырьмя», – говорится в сообщении.

Утром враг держал на боевом дежурстве 12 российских кораблей, в том числе один носитель крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до восьми ракет.

В то же время российские военные уже начинают бежать с оккупированного полуострова Крым. Несмотря на то, что несколько десантных кораблей все еще ходят в Черном море, российский флот начали перемещать в порт Новороссийска.

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