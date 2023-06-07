Российский флот бежит из оккупированного Крыма — ISW

Россия начала перебазировать Черноморский флот на континент по двум причинам.

Российские военные уже начинают бежать с оккупированного полуострова Крым. В то время как несколько десантных кораблей все еще курсируют в Черном море, российский флот начали перемещать в порт Новороссийска.

Об этом пишет американский Институт изучения войны ( ISW ).

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Глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российский флот начал перекодировать центры материально-технического обеспечения в Россию. Российские войска также отправляются в Краснодарский край.

Аналитики ISW объяснили, что Россия начала перебазировать Черноморский флот на континент по двум причинам – первая из них связана с логистическими проблемами, а вторая с нехваткой боеприпасов.

Отдельные корабли заходят в порт Севастополя и курсируют по Черному морю, однако общий флот уже начали перемещать в Новороссийск.

Также оккупанты столкнулись с проблемами из-за постоянных атак на логистические центры и транспортные узлы на оккупированных территориях юга Украины. У российского диктатора Путина это вызывает "повышенную тревогу по безопасности".

Напомним, лучше заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис заявил, что подрыв Каховской гидроэлектростанции и ложь оккупационной "власти" Крыма, что крымчанам якобы хватит питьевой воды, свидетельствуют о том, что РФ не надеется удержать полуостров.

Кроме того, мы ранее информировали, что ФСБ РФ собираются реализовать комплекс заранее спланированных мер по вывозу украинских детей из временно оккупированных территорий и приграничных с Россией регионов в Крым.

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