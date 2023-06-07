Премьер Латвии поблагодарил Путина за "хорошую работу" для Европы

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что президента государства-агрессора Владимира Путина можно поблагодарить за "хорошую работу по объединению Европы впервые с 1945 года".

Такое его заявление на конференции Riga StratCom Dialogue 2023, посвященной международным стратегическим коммуникациям, цитирует латвийское издание NRA.

“Некоторые воспринимают демократию и свободу как должное: мол, так было всегда. Дело в том, что этого почти никогда не было, и мы должны защищать это", – заявил премьер-министр балтийской страны.

При этом Кариньш отметил, что "украинский народ борется и умирает за свободу, демократию и ценности, тогда как Запад только говорит об этих ценностях".

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В этом контексте он отметил, что Запад – это "не географическое образование, а ценностное", и Путин "проделал хорошую работу, объединив Европу впервые с 1945 года".

Латвийский премьер заверил, что его страна готова помогать Украине в ее победе, потому что "только победа Украины может принести мир".

Интеграция Украины в НАТО, по его мнению, единственный способ обеспечить мир в Европе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества 1 июня заявил, что Украина готова стать членом НАТО.

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