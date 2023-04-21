Латвия передаст Украине все имеющиеся ПЗРК Stinger

Руководство Латвии приняло решение передать украинским военным все имеющиеся у страны переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом по итогам заседания в формате "Рамштайн" заявила глава Министерства обороны Латвии Инара Мурниеце, информирует LSM.

Она заявила, что в Латвии прислушались к просьбе Украины помочь усилить системы противовоздушной обороны, поэтому Рига решила передать Киеву все существующие системы Stinger.

"Мы сделаем все возможное, чтобы передать их как можно скорее. Все Stinger, которые мы отправили на фронт в Украину, предназначены не только для свободы Украины, но и безопасности Латвии", — заявила она.

Министр заявила, что такие действия не означают, что сама Латвия останется без защиты собственного неба. "Вместо них у нас будут более современные системы RBS, траекторию которых можно изменить даже после выстрела", – добавила она.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" сообщил о том, что западные партнеры будут поставлять для защиты неба над Украиной наземные системы противовоздушной обороны, а следующим этапом переговоров по военной помощи будут поставки боевых самолетов.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время атаки по Украине дронами-камикадзе в ночь на 21 апреля россияне не пытались попасть по объектам критической и стратегической инфраструктуры, а выискивали ПВО.

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