В Запорожье раздались взрывы

В городе и области объявлена воздушная тревога.

В Запорожье, вечером, 21 апреля, раздалось несколько взрывов.

Об этом информирует "Суспильне".

Сообщается, что в городе и области объявлена воздушная тревога.

"В Запорожье прогремели два взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в городе работает противовоздушная оборона.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 20 апреля в российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба, раздался мощный взрыв. Пропаганда РФ обвинила Украину, однако впоследствии ответственность за взрыв взяло на себя российское минобороны.

Также мы информировали, что после полуночи 21 апреля воздушная тревога охватила все области Украины.

Читайте также: