У Запоріжжі пролунали вибухи

У місті та області оголошена повітряна тривога.

У Запоріжжі, ввечері, 21 квітня пролунало кілька вибухів.

Про це інформує "Суспільне".

Повідомляється, що у місті та області оголошена повітряна тривога.

"У Запоріжжі пролунали два вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у місті працює протиповітряна оборона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 20 квітня в російському Бєлгороді посеред вулиці впала авіабомба, пролунав потужний вибух. Пропаганда РФ звинуватила Україну, проте згодом відповідальність за вибух взяло на себе російське міноборони.

Також ми інформували, що після опівночі 21 квітня повітряна тривога охопила всі області України.

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