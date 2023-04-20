Окупанти запустили по Україні 26 дронів: скільки вдалося збити

У Генштабі ЗСУ зазначили, що зберігається висока загроза ракетних та авіаатак по всій території України.

Російські окупанти запустили 26 дронів-камікадзе по Україні 19 квітня, 21 з яких українським військовим вдалося збити.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 20 квітня.

"За минулу добу ворог завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, в тому числі 26 БПЛА типу Shahed-136.21 з них знищено нашими захисниками", – йдеться в заяві.

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Окрім того, загарбники влаштували 69 пострілів з РСЗВ по позиціях українських захисників та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. Також зруйновані і пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі ЗСУ також наголосили на збереженні високої загрози ракетних та авіаційних ударів з боку ворогу по всій території України.

Нагадаємо, ворожі безпілотники були збиті 19 квітня у небі над Дніпром.

Зауважимо, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська почали частіше застосовувати іранські дрони-камікадзе по Україні того, щоб компенсувати нестачу точних ракет.

Новини від Ігната: Одещина, Дніпро, Запоріжжя - дрони-вбивці вдарили по Україні

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