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Зеленський виступить перед Конгресом Мексики - Reuters

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Зеленський виступить перед Конгресом Мексики - Reuters

Фото: Associated Press

Промова має відбутися близько полудня.

Український президент Володимир Зеленський у четвер, 20 квітня, виступить відеозв'язком перед Конгресом Мексики.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на мексиканські джерела.

Джерела інформували, що звернення лідера українців до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною. Заплановано, що виступ відбудеться близько полудня.

Видання наголошує, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та посол США у Мексиці Кен Салазар раніше намагалися переконати мексиканський уряд стати на бік України проти Росії. Спроби вплинути на громадську думку в Мексиці щодо війни в Україні призвели до деяких помітних сварок у Конгресі.

Нагадаємо, у Конгресі США закликали розширити повноваження для покарання росіян через їхні злочини в Україні. Конгрес може допомогти у розширенню повноважень американської правової системи для переслідування злочинів проти людяності, щоб відреагувати, у тому числі на злочини російських військ в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
636
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