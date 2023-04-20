Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики — Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 20 апреля, выступит видеосвязью перед Конгрессом Мексики.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мексиканские источники.

Источники информировали, что обращение лидера украинцев в нижнюю палату Конгресса состоится по приглашению группы дружбы Конгресса между Мексикой и Украиной. Планируется, что выступление состоится около полудня.

Издание отмечает, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и посол США в Мексике Кен Салазар ранее пытались убедить мексиканское правительство встать на сторону Украины против России. Попытки повлиять на общественное мнение в Мексике по поводу войны в Украине привели к некоторым заметным ссорам в Конгрессе.

Напомним, в Конгрессе США призвали расширить полномочия для наказания россиян из-за их преступлений в Украине. Конгресс может помочь в расширении полномочий американской правовой системы по преследованию преступлений против человечности, чтобы отреагировать, в том числе на преступления российских войск в Украине.

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