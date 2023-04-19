Диктатор испугался: Путин отказался ехать на запуск АЭС в Турции

На южном побережье Турции 27 апреля состоится открытие атомной электростанции "Аккую". Участие в мероприятии должен был принять российский президент Владимир Путин. Впрочем, диктатор отказался покинуть РФ.

Об этом в интервью TRT Haber заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, глава кремля российский диктатор примет участие в открытии электростанции онлайн.

"Путин примет участие в церемонии в режиме видеоконференции. Первый блок начнет производить электроэнергию. С этой электростанции будет обеспечиваться 10% электроэнергии нашей страны. "Аккую" также будет предотвращать импорт природного газа", — высказался турецкий лидер.

Следует отметить, что в конце марта Эрдоган заявил о возможном приезде Путина в страну. Издание DikGazete писало, что президенты посетят пострадавшие от землетрясения провинции. Тогда Кремль заявил, что решение о поездке Путина в Турцию пока не принято.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за депортацию украинских детей в РФ. Впрочем, Анкара не ратифицировала Римский устав. Следовательно, правоохранители государства не смогут арестовать российского диктатора, даже если он появится в стране.

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