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У небі над Дніпром сили ППО збили ворожі безпілотники-камікадзе

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1817
Час на прочитання
1 хв
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У небі над Дніпром сили ППО збили ворожі безпілотники-камікадзе

Фото ілюстративне / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Українська протиповітряна оборона вдало спрацювала проти іранських "шахідів".

Увечері в середу, 19 квітня, під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області українські сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Дніпро - є збиті шахіди", - написав він.

Раніше під час повітряної тривоги у Дніпрі було чути звуки, схожі на вибухи. 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що це працює ППО.  "Дніпро, в місті працює ППО", - написав він.

Нагадаємо, у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях 19 квітня оголосили повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу ударів іранськими дронами. 

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Дата публікації
Перегляди
1817
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