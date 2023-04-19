У небі над Дніпром сили ППО збили ворожі безпілотники-камікадзе

Увечері в середу, 19 квітня, під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області українські сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дніпро - є збиті шахіди", - написав він.

Раніше під час повітряної тривоги у Дніпрі було чути звуки, схожі на вибухи.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що це працює ППО. "Дніпро, в місті працює ППО", - написав він.

Нагадаємо, у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях 19 квітня оголосили повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу ударів іранськими дронами.

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