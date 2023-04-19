Германия передала для ВСУ еще одну систему ПВО Iris-T – СМИ

Кроме самого комплекса, ФРГ передала еще 16 ракет к нему.

Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T (SLM). Произошло это на саму Пасху, 16 апреля.

Об этом сообщает Spiegel.

Заметим, что кроме самого зенитного комплекса Украина получила также 16 управляемых ракет IRIS-T.

Когда в Украину поступят две остальных обещанных немецким правительством системы IRIS-T – пока не известно. Ведь их еще предстоит изготовить.

Комплекс Iris-T состоит из трех машин:

стартовая площадка на военном грузовике с местом для восьми ракет,

радиолокационная машина,

главный автомобиль.

Ракеты Iris-T могут поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

Напомним, в Минобороны сообщили 19 апреля, что в Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов.

Заметим, в слитых документах Пентагона говорится, что ресурсы ПВО у Украины могут иссякнуть в мае 2023 года. Как сообщило издание The Hill со ссылкой на источник в Белом доме, эта новость "застала врасплох" руководство США, поэтому администрация президента решила сосредоточиться на усилении украинской системы ПВО.

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