Німеччина передала для ЗСУ ще одну систему ППО Iris-T – ЗМІ

Окрім самого комплексу, ФРН передала ще й 16 ракет до нього.

Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T (SLM). Сталося це на сам великдень, 16 квітня.

Про це повідомляє Spiegel.

Зауважимо, що окрім самого зенітного комплексу Україна отримала також 16 керованих ракет до IRIS-T.

Коли до України надійдуть решта дві обіцяні німецьким урядом системи IRIS-T – поки не відомо. Адже їх ще слід виготовити.

Комплекс Iris-T складається із трьох машин:

стартовий майданчик на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет,

радіолокаційна машина,

головний автомобіль.

Ракети Iris-T можуть вражати цілі на висоті до 20 км та на відстані до 40 км.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили 19 квітня, що до України прибули системи ППО Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

Зауважимо, у злитих документах Пентагону йдеться, що ресурси ППО в України можуть вичерпатись у травні 2023 року. Як повідомило видання The Hill з посиланням на джерело в Білому домі, ця новина "застала зненацька" керівництво США, тож адміністрація президента вирішила зосередитись на посиленні української системи ППО.

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