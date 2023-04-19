Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 квітня?
Перший день місячного циклу схожий на перший день нового року: йому властива світла і піднесена енергетика, складання планів на майбутнє і накопичення сил для подальших звершень. Мріяти цього дня можна навіть найреалістичніше налаштованим людям – головне визначитися з тим, чого саме хочеться досягти. А ось починати що-небудь робити сьогодні неварто: обставини для будь-якої діяльності сприятливі, а ось сил – як фізичних, так і моральних – може не вистачить, вони ще не відновились після днів Гекати.
Близнята (22.05 – 21.06)
Близнятам зірки дадуть можливість зробити реальністю будь-яку – навіть найсміливішу – мрію. Головне, згадати про те, чого справді хочуть для себе представники знака – від цілей, які нав'язують блогери та засоби масової інформації, краще відмовитися: те, що підходить усім, як показує життя, не підходить нікому. Другий крок полягає в тому, щоб правильно загадати бажання, візуалізувавши його в найдрібніших деталях, після чого залишиться тільки чекати, коли воно здійсниться.
Читайте також:
- Що таке повернення Сатурна і як воно впливає на наші життя
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на квітень 2023 року
- Весняний коридор затемнень і зростальний Місяць 20 квітня — 5 травня 2023 року: що на нас чекає в цей час
- Ретроградний Меркурій від 21 квітня до 15 травня 2023 року: що на нас чекає в цей час
- Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно накопичувати енергію