Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 квітня?

Перший день місячного циклу схожий на перший день нового року: йому властива світла і піднесена енергетика, складання планів на майбутнє і накопичення сил для подальших звершень. Мріяти цього дня можна навіть найреалістичніше налаштованим людям – головне визначитися з тим, чого саме хочеться досягти. А ось починати що-небудь робити сьогодні неварто: обставини для будь-якої діяльності сприятливі, а ось сил – як фізичних, так і моральних – може не вистачить, вони ще не відновились після днів Гекати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам зірки дадуть можливість зробити реальністю будь-яку – навіть найсміливішу – мрію. Головне, згадати про те, чого справді хочуть для себе представники знака – від цілей, які нав'язують блогери та засоби масової інформації, краще відмовитися: те, що підходить усім, як показує життя, не підходить нікому. Другий крок полягає в тому, щоб правильно загадати бажання, візуалізувавши його в найдрібніших деталях, після чого залишиться тільки чекати, коли воно здійсниться.

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