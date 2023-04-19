В Росії палає завод пластмас і синтетичних смол (відео)

До гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 20 машин спецтехніки.

У Росії горить завод пластмас і синтетичних смол у Дзержинську. Попередньо палає склад площею 4000 кв.м. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та МНС РФ.

Загоряння сталося о 13:30 за місцевим часом. Пожежі на заводі у місті Дзержинськ, що в Нижньогородської області надали 4 ранг складності.

На складі, що спалахнув у Дзержинську, зберігається легкозаймиста рідина, пластмаси та смола. До слова, вони складно піддаються гасінню, а при горінні виділяють отруйні речовини.

Водночас у міністерстві надзвичайних ситуацій країни-агресорки заявили, що є загроза поширення вогню на сусідні житлові будинки.

"Вогонь охопив склад на Автозаводському шосе у Дзержинську. Там знаходиться науково-виробнича компанія "Астат", яка виготовляє смоли, клей та розчинники", – зазначають рятувальники.

Пожежа охопила всю територію підприємства. Крім того, на автошляхах утворились величезні затори.

З якої причини сталося загоряння, поки не з'ясовано.

Напередодні сталася масштабна пожежа в російській Тюмені. Зарево і густий дим здійнявся у небі над місцем загоряння.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.