У Вінниці з вікна багатоповерхівки випала мала дитина

Двоє дітей зачинилися у квартирі зсередини.
У Вінниці вдень, 19 квітня, малолітня дівчинка випала з вікна квартири на шостому поверсі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Повідомлення до оперативно-рятувальної служби надійшло о 15:09.
"Зателефонував схвильований чоловік, повідомивши про те, що двоє дітей, віком 2-х та 3-х років, зачинилися у квартирі зсередини. На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. ЇЇ вже за лічені хвилини забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Іншу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним. Дівчинка перебувала в одній із кімнат квартири, яку рятувальникам довелося екстрено відчиняти.
Причини, що призвели до трагедії, наразі з'ясовуються правоохоронцями.
Нагадаємо, у Києві дитина ледь не загинула у ліфті багатоповерхівки.
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