У Вінниці з вікна багатоповерхівки випала мала дитина

У Вінниці вдень, 19 квітня, малолітня дівчинка випала з вікна квартири на шостому поверсі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення до оперативно-рятувальної служби надійшло о 15:09.

"Зателефонував схвильований чоловік, повідомивши про те, що двоє дітей, віком 2-х та 3-х років, зачинилися у квартирі зсередини. На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. ЇЇ вже за лічені хвилини забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Іншу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним. Дівчинка перебувала в одній із кімнат квартири, яку рятувальникам довелося екстрено відчиняти.

Причини, що призвели до трагедії, наразі з'ясовуються правоохоронцями.

Нагадаємо, у Києві дитина ледь не загинула у ліфті багатоповерхівки.

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