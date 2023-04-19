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У Вінниці з вікна багатоповерхівки випала мала дитина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Вінниці з вікна багатоповерхівки випала мала дитина

Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Двоє дітей зачинилися у квартирі зсередини.

У Вінниці вдень, 19 квітня, малолітня дівчинка випала з вікна квартири на шостому поверсі. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.  

Повідомлення до оперативно-рятувальної служби надійшло о 15:09.

"Зателефонував схвильований чоловік, повідомивши про те, що двоє дітей, віком 2-х та 3-х років, зачинилися у квартирі зсередини. На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. ЇЇ вже за лічені хвилини забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Іншу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним. Дівчинка перебувала в одній із кімнат квартири, яку рятувальникам довелося екстрено відчиняти.

Причини, що призвели до трагедії, наразі з'ясовуються правоохоронцями.

Нагадаємо, у Києві дитина ледь не загинула у ліфті багатоповерхівки.

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Дата публікації
Перегляди
322
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