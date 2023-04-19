В России горит завод пластмасс и синтетических смол (видео)

К тушению пожара привлекли 60 спасателей и 20 машин спецтехники.

В России горит завод пластмасс и синтетических смол в Дзержинске. Предварительно пожар случился на складе площадью 4000 кв. Информация о пострадавших пока не поступала.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы и МЧС РФ.

Возгорание произошло в 13:30 по местному времени. Пожары на заводе в городе Дзержинск, что в Нижегородской области предоставили 4 ранга сложности.

На складе, вспыхнувшем в Дзержинске, хранится легковоспламеняющаяся жидкость, пластмассы и смола. Кстати, они сложно поддаются тушению, а при горении выделяют ядовитые вещества.

В министерстве чрезвычайных ситуаций страны-агрессорки заявили, что есть угроза распространения огня на соседние жилые дома.

"Огонь охватил склад на Автозаводском шоссе в Дзержинске. Там находится научно-производственная компания "Астат", которая производит смолы, клей и растворители", – отмечают спасатели.

Пожар охватил всю территорию предприятия. Кроме того, на автодорогах образовались огромные пробки.

По какой причине произошло возгорание, пока не установлено.