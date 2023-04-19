Какому знаку Зодиака повезет 20 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 апреля?

Первый день лунного месяца сродни первому дню нового года: ему свойственна светлая и приподнятая энергетика, составление планов на будущее и накопление сил для последующих свершений. Мечтать в этот день можно даже самым реалистично настроенным людям – главное, определиться с тем, чего именно хочется достичь. А вот начинать что-либо делать сегодня не стоит: обстоятельства для любой деятельности благоприятные, а вот сил – как физических, так и моральных – может не хватит, они еще не восстановились после дней Гекаты.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам звезды дадут возможность сделать реальностью любую – даже самую смелую – мечту. Главное, вспомнить о том, чего действительно хотят для себя представители знака – от целей, которые навязывают блогеры и средства массовой информации, лучше отказаться: то, что подходит всем, как показывает жизнь, не подходит никому. Второй шаг состоит в том, чтобы правильно загадать желание, визуализировав его в мельчайших деталях, после чего останется только ждать, когда оно исполнится.

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