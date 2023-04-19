Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Колишній нардеп на Харківщині агітував за окупацію Росією України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
30
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Колишній нардеп на Харківщині агітував за окупацію Росією України

Фото: Харківська обласна прокуратура

Шанувальником Росії виявився колишній депутат-комуніст.

Колишній народний депутат у Харківській області підтримував Росію та агітував за окупантів: він виготовляв та роздавав місцевим листівки. 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. 

За даними слідства, колишній нардеп від забороненої в Україні Комуністичної партії підтримував окупацію нашої держави. Він у себе вдома виготовляв агітаційні листівки, в яких прославляв країну-агресорку та російських окупантів. 

Агітматеріали підозрюваний поширював серед жителів Харківського району. 

"За результатами проведення комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення, у листівках міститься інформація щодо виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, яка має публічний характер та інформаційний потенціал впливу на систему знань, соціальні установки, емоційну, когнітивну та мотиваційну сфери, стимулюючи у читачів позитивне схвалення, виправдовувальне ставлення до збройної агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні прокуратури. 

Екснардепу інкримінують ч. 2 ст. 436-2 КК України. Йому вже оголосили підозру. 

Нагадаємо, СБУ викрила місцевого жителя, який допомагав Росії поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці.

Читайте також:

Суд проти херсонського колаборанта Сальдо: забрати все - землю, квартири, підприємства

Суд проти херсонського колаборанта Сальдо: забрати все - землю, квартири, підприємства

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
30
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація