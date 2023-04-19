Колишній нардеп на Харківщині агітував за окупацію Росією України

Колишній народний депутат у Харківській області підтримував Росію та агітував за окупантів: він виготовляв та роздавав місцевим листівки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, колишній нардеп від забороненої в Україні Комуністичної партії підтримував окупацію нашої держави. Він у себе вдома виготовляв агітаційні листівки, в яких прославляв країну-агресорку та російських окупантів.

Агітматеріали підозрюваний поширював серед жителів Харківського району.

"За результатами проведення комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення, у листівках міститься інформація щодо виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, яка має публічний характер та інформаційний потенціал впливу на систему знань, соціальні установки, емоційну, когнітивну та мотиваційну сфери, стимулюючи у читачів позитивне схвалення, виправдовувальне ставлення до збройної агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Екснардепу інкримінують ч. 2 ст. 436-2 КК України. Йому вже оголосили підозру.

Нагадаємо, СБУ викрила місцевого жителя, який допомагав Росії поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці.

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