Світлана Тарабарова втретє стала мамою та показала новонароджену донечку

Українська співачка Світлана Тарабарова 19 квітня втретє стала мамою.

Радісною новиною артистка поділилася у своєму Instagram. Знаменитість опублікувала перше фото донечки, яка лежить у неї на животику.

"Донечка, як ми на тебе чекали. Ти прийшла в цей світ в найважчі часи нашої історії. Але ми дуже мріємо, аби ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії... Зростай здорова, щаслива, в любові. Твої безмежно втомлені, але настільки ж безмежно щасливі батьки", - написала артистка.

Світлана Тарабарова з донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

Виконавиця поки приховує ім'я дівчинки, а от її параметри розсекретила. Донечка артистки народилася з вагою 3,8 кіло, а її зріст становить 54 см.

Світлану Тарабарову вже встигли у коментарях з народженням дівчини привітати чимало зіркових колег. Так, теплі слова зірці написали співачка Оля Цибульська, ведучий Слава Дьомін, блогерка Даша Квіткова, шоумен Анатолій Анатоліч та багато інших.

Зазначимо, Світлана Тарабарова разом з чоловіком Олексієм Бондарем виховує сина Івана, який з'явився на світ 9 вересня 2018 року, та доньку Марію, яка народилася 23 вересня 2020 року.

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