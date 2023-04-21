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Латвія передасть Україні всі наявні ПЗРК Stinger

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Латвія передасть Україні всі наявні ПЗРК Stinger

Латвія передасть свої ПЗРК Stinger для посилення ППО України / Фото: Getty Images

У Латвії прислухались до прохання України допомогти посилити системи протиповітряної оборони.

Керівництво Латвії приняло рішення передати українським військовим всі наявні в країни переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" заявила голова Міністерства оборони Латвії Інара Мурнієце, інформує LSM.

Вона заявила, що у Латвії прислухались до прохання України допомогти посилити системи протиповітряної оборони, тому Рига вирішила передати Києву всі наявні системи Stinger.

"Ми зробимо все можливе, щоб передати їх якомога швидше. Усі Stinger, які ми відправили на фронт в Україну, призначені не тільки для свободи України, а й для безпеки Латвії", - заявила вона.

Міністерка заявила, що такі дії не означають, що сама Латвія залишиться без захисту власного неба. "Замість них у нас будуть більш сучасні системи RBS, траєкторію яких можна змінити навіть після пострілу", - додала вона.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков після засідання у форматі “Рамштайн” повідомив про те, що західні партнери постачатимуть для захисту неба над Україною наземні системи протиповітряної оборони, а наступним етапом переговорів щодо військової допомоги буде постачання бойових літаків.

Крім того, ми раніше інформували, що під час атаки по Україні дронами-камікадзе в ніч проти 21 квітня росіяни не намагалися поцілити по об'єкти критичної і стратегічної інфраструктури, а вишукували ППО.

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Дата публікації
Перегляди
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