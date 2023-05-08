Тест россиянам придется сдавать, чтобы они могли понимать простые фразы и умели высказываться.

Правительство Латвии требует от около 20 тысяч проживающих в стране россиян, имеющих российский паспорт, пройти языковой тест.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, новое требование, являющееся следствием войны в Украине, начатой РФ, создает большой стресс и страх для большинства людей, в том числе среди пожилых женщин, живущих в Латвии десятилетиями.

По данным издания, многие люди боятся того, что если они не смогут сдать языковой тест, то их выдворят из страны. Тест требует, чтобы люди понимали основные фразы на латвийском языке и говорили простыми предложениями. Это новое требование является попыткой правительства обеспечить лояльность проживающих в Латвии российских граждан.

Этнические россияне Латвии, составляющие около четверти населения, чувствуют, что теряют свое место в обществе.

Напомним, что рупор Кремля Владимир Соловьев заявил, что страны Балтии должны быть "денацифицированы".

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