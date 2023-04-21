Разъяренный пропагандист Соловьев призвал "денацифицировать" страны Балтии

Рупор Кремля Владимир Соловьев заявил, что страны Балтии должны быть "денацифицированы". Это произойдет после того, как "закончат с Украиной", или же параллельно с ней.

Пропагандиста не на шутку разозлило, что Латвия официально запретили праздновать 9 мая. Соловьев заявил, что это решение приняли "нацисты", поэтому их нужно "денацифицировать".

"Вот в чем я точно убежден, это то, что когда мы закончим "денацификацию" Украины, нам необходимо заняться Прибалтикой (странами Балтии — ред.). Возможно, не нужно даже ждать окончания "денацификации" Украины, потому что то, что позволили себе эти "нацисты", когда они 9 мая запрещают праздновать...", — взвыл пропагандист в эфире своей программы.

К слову, как свидетельствуют российские социологические опросы, большинство россиян не понимают значения термина "денацификация" и не могут его объяснить. Поэтому в РФ решили отказаться от его употребления. После этого кремлевские средства массовой пропаганды резко снизили его использование в информационном пространстве.